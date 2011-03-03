15 высокоскоростных поездов TGV заблокированы на западе Франции из-за сбоя в энергосети

Около пяти тысяч пассажиров высокоскоростных поездов TGV на западе Франции оказались заблокироваными из-за неисправности энергосети, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

В результате поломки в местечке Данжо (департамент Эр и Луар) прекратилась подача электропитания на одну из двух линий поездов TGV, ведущих в Париж с запада страны, из-за чего на железнодорожных путях остановились полтора десятка высокоскоростных поездов, направлявшихся в столицу. Начиная с 9.00 (11.00 мск) поезда из Нанта и Ренна в Париж направлялись по старой железнодорожной линии (с ограниченной скоростью). Поезда из Парижа следовали с задержкой на 1-1,5 часа.

Около полудня Национальная компания французских железных дорог (SNCF) начала перевод заблокированных поездов на встречную линию TGV, что требует приостановки движения высокоскоростных поездов из Парижа. Ожидается, что в ближайшее время неисправность будет устранена.