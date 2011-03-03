Шанхаец получил полгода тюрьмы за "шутку" о взрыве аэропорта

Азартный компьютерный игрок проведет полгода в китайской тюрьме за шутку про угрозу взорвать шанхайский аэропорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Шанхай Дэйли".

Проиграв в октябре прошлого года в компьютерной баталии своим друзьям, 20-летний Люй, согласно правилам, получил задание, выполнение которого требовало определенной смекалки или выносливости. Молодому человеку предстояло заказать авиабилет в несуществующее место на карте, вымышленный город, название которого фигурировало лишь в компьютерной игре. Пытаясь заказать билет у авиаперевозчика, безработный молодой человек пригрозил "взорвать шанхайский аэропорт Пудун, если его требование не будет выполнено".

"Шутника", который, как отмечает издание, страдает компьютерной зависимостью, задержали через 12 дней после звонка. Позднее его приговорили к реальному тюремному заключению сроком на шесть месяцев. По признанию осужденного, он не ожидал, что шуточная угроза повлечет за собой столь печальные последствия. Между тем, в целях безопасности в течение 10 дней после звонка неизвестного в аэропорту сохранялись усиленные меры антитеррористической безопасности.