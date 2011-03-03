GM-Автоваз остановил конвейер из-за нехватки комплектующих

Совместное предприятие российского Автоваза и американского автоконцерна General Motors GM-Автоваз остановило конвейер из-за недопоставок комплектующих в условиях дефицита его автомобилей, сообщает Рейтер.

Компания уже останавливала производство на три дня в феврале по той же причине. Первоначально о новых проблемах СП рассказал на условиях анонимности один из дилеров GM-Автоваза. "Они сейчас стоят, до 9 марта", - сказал он. По его словам, как и в феврале, остановка конвейера связана с недопоставкой гидроусилителей руля.

Пресс-служба GM-Автоваз официально подтвердила сообщение о приостановке конвейера. "В связи с недопоставкой комплектующих изделий одним из поставщиков работа конвейера приостановлена в период с 3 по 5 марта. Начиная с 9 марта, конвейер СП возобновит работу в обычном режиме", - говорится в электронном письме, полученном Рейтер.

Два других дилера сообщили, что сейчас в автосалонах серьезный дефицит Chevrolet Niva, очереди на которую составляют от 1 месяца до полугода в зависимости от комплектации, причем больше всего не хватает моделей в премиумных комплектациях. С 1 марта компания повысила цены на свои автомобили на 5.000 рублей, сославшись на инфляцию, удорожание комплектующих и увеличение операционных расходов.