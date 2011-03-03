Запорожский аэропорт сократил грузоперевозки более чем в 2 раза

Государственного предприятия "Международный аэропорт Запорожье" на протяжении февраля 2011 года отправило 14 тонн грузов, что на 16 тонн, или более чем в 2 раза, меньше показателя соответствующего периода прошлого года (30 тонн грузов и багажа).

Об этом сообщили УНИАН в руководстве предприятия.

Настолько значительное сокращение грузопотока в руководстве ГП "Международный аэропорт Запорожье" объясняют тем, что на протяжении февраля предприятие фактически отправляло только багаж.

"Как таковых грузов на протяжении февраля 2011 года не отправлялось практически вообще (как, впрочем, и в январе 2011 года): 14 тонн "набрались" за счет багажа, который пассажиры везли с собой, а учитывая то, что пассажиропоток в феврале 2011 года по сравнению с февралем 2011 года сократился практически в 2 раза, уменьшился и объем отправленного багажа", - пояснили в руководстве предприятия.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" имеет в распоряжении аэровокзальный комплекс и взлётно-посадочную полосу длиной 2500 метров, оборудованную светотехническими и радионавигационными системами, что позволяет принимать и оправлять воздушные суда практически всех типов в любое время суток при достаточно сложных метеоусловиях.

Из аэропорта выполняются рейсы на самолётах ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-140, Боинг-737, МД-82.

В 2010 г. Запорожский аэропорт сократил грузоперевозки почти в 3 раза - до 693 тонн.