ЮЖД реконструирует Харьковское вагонное депо к Евро-2012

Южная железная дорога (ЮЖД) для обслуживания новых поездов Hyundai и Skoda и двух поездов локомотивной тяги с новыми вагонами «Украина-2» производства Крюковского вагоностроительного завода, которые поступят на Южную железную дорогу в рамках подготовки к Евро-2012, реконструирует ремонтно-экипировочное депо Харьковского вагонного участка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, масштабная реконструкция депо проводится с прошлого года. В текущем году реконструкция здания ремонтно-экипировочного депо будет продолжена. В обновленном депо планируется обустроить трехуровневые площадки для обслуживания вагонов, площадки для обслуживания крышных кондиционеров.

Также будет смонтировано оборудование для замены колесных пар без расцепки вагонов и подъема их на домкратах, а также - грузоподъемные механизмы для демонтажа блочных кондиционеров.

Кроме того, будут установлены электрические колонки постоянного тока с напряжением 50В, 110В и 380В для зарядки аккумуляторных батарей пассажирских вагонов, проведения сварочных работ и подключения систем электроснабжения вагонов к внешнему питанию, электрические технологические колонки постоянного тока с напряжением 3000В для питания систем электроснабжения вагонов через статические преобразователи и подключения отопления вагонов, а также колонки для подачи сжатого воздуха, горячей и холодной воды на каждый вагон поезда.