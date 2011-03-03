МАУ заключила соглашение с British Midland International

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) заключила код-шеринговое соглашение с авиакомпанией British Midland International (bmi) и с 1-го апреля 2011 года начинает выполнять совместные рейсы по ряду маршрутов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба МАУ.

В частности, рейсы Киев - Лондон (Гатвик) будут выполняться ежедневно, Киев - Брюссель – 5 рейсов в неделю; Киев - Ист Мидленд (Дерби, Лестер, Ноттингем) – 5 рейсов в неделю; Киев - Эдинбург – 5 рейсов в неделю; Киев - Лидс (Брэдфорд) – 5 рейсов в неделю.

Справка УНИАН. Код-шеринговое соглашение - договор о совместной эксплуатации воздушной линии.

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» соединяет Украину с 35-ю столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Луганска, Харькова и Симферополя.едущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737».

British Midland International – авиакомпания, базирующаяся в одном из крупнейших узловых аэропортов мира - лондонском аэропорту Хитроу. Сеть маршрутов авиакомпании охватывает такие города как Абердин, Аддис-Абеба, Алматы, Амман, Баку, Базель; Бейрут, Белфаст, Берген, Берлин, Бишкек, Каир, Касабланка, Дамаск, Дамам, Дублин, Эдинбург, Франкфурт, Фритаун, Глазго, Ганновер, Джадда, Хартум, Лондон (Хитроу), Манчестер, Марракеш, Москва (Домодедово), Эр-Рияд, Ставангер, Тбилиси, Тегеран, Триполи, Вена и Ереван.

Авиакомпания British Midland International является членом альянса Star Alliance.