ПГОК закупит 400 полувагонов у Стахановского ВСЗ

ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Комсомольск, Полтавская обл.) договорилось о покупке у Стахановского вагоностроительного завода 400 новых железнодорожных полувагонов модели 12-9046 с возможным приобретением дополнительных 600 полувагонов.

Об этом сказано в сообщении группы Ferrexpo, которая владеет 97,31% акций Полтавского ГОКа, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, данная сделка должна быть одобрена акционерами Ferrexpo PLС (Великобритания) на общем собрании, запланированном на 15 марта.

Планируется, что поставки вагонов будут осуществляться партиями по 50 штук в течеие 8 месяцев начиная с марта. Цена одного полувагона составит 65 тыс. долларов, хотя эта цена, по соглашению сторон, будет корректироваться для каждой месячной партии согласно текущим рыночным ценам на полувагоны в СНГ. Полтавский ГОК произведет оплату стоимости полувагонов из собственных средств или договорится о лизинге на все или часть полувагонов с одним из украинских банков.

Опцион не будет иметь комиссию, но срок его действия истекает 31 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский ГОК» (г. Комсомольск Полтавской области) - крупнейший экспортер железорудных окатышей среди ГОКов стран СНГ.

97,31% акций комбината принадлежит фирме Ferrexpo AG (Швейцария). Ferrxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG. Компания зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в июне 2007 года под тикером FXPO.

ОАО «Полтавский ГОК» в 2010 году увеличило добычу железной руды на 1,3% – до 28,93 млн. тонн, при этом производство железорудного концентрата возросло на 6,3% – до 11,226 млн. тонн.

В 2010 году комбинат увеличил выпуск окатышей на 14,4% – до 10,031 млн. тонн.