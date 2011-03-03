Директором представительства Huawei по России, Украине и Беларуси назначен Чараев

Компания Huawei (Китай) назначила Виктора ЧАРАЕВА на должность директора Центрального представительства Регионального отделения Huawei по России, Украине и Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В.ЧАРАЕВ также сохранит за собой должность заместителя директора департамента по работе с ключевыми клиентами по направлению «Связьинвест» и «Ростелеком», которую занимает с весны 2010 года, и продолжит развивать отношения с операторами, входящими в объединенную компанию «Ростелеком».

Среди основных задач, стоящих перед ним на новой должности, - сохранение лидирующих позиций и выход компании на новые рынки; внедрение новейших технологий, имеющихся сегодня в индустрии телекоммуникаций; укрепление и развитие отношений с ключевыми партнерами и заказчиками.

В.ЧАРАЕВ родился в 1978 году. В 2000 году окончил Уфимский государственный авиационно-технический университет по специальности «Технологии машиностроения». В Huawei работает с 2001 года.

Справка УНИАН. Huawei – лидер в области телекоммуникационных сетей нового поколения. Клиентами компании являются 45 из 50 крупнейших мировых операторов, а количество абонентов превышает 1 млрд. человек.