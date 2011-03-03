В Киеве ГАИ будет раздавать торты женщинам-водителям

В Киеве инспекторы ГАИ перед 8 марта будут раздавать торты женщинам-водителям, не нарушающим Правил дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева, эти поздравления прекрасная половина получит в пятницу, 4-го марта.

Как отметили в ГАИ, инспекторы службы будут останавливать только тех женщин-водителей, которые на нерегулируемых пешеходных переходах не будут нарушать правил дорожного движения (будут пропускать пешеходов). "И как подарок женщины за это получат торты «Rozalini», - сказали в столичной ГАИ, заметив, что об этих лакомствах позаботилась одна из кондитерских фабрик Львова.

"Повезет получить такой приятный и, конечно, сладкий сюрприз от инспекторов ГАИ тем женщинам, которые будут проезжать с 10.30 до 13.00 по проспекту Оболонский, 15, что вблизи торгового центра, по Контрактовой площади, улице Б.Хмельницкого, 24, а также перекресток улиц Институтская – Шелковичная (возле гостиницы «Киев»)", - отметили в пресс-службе.