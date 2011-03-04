В топливной системе Mazda 6 завелись пауки - машины отзывают

Неожиданная причина - пауки в топливной системе - стали причиной отзыва японской фирмой Mazda 65 тысяч автомобилей в Северной и Центральной Америке, сообщает сегодня ВВС.

Первыми тревогу забили дилеры: они сообщили о 20 случаях обнаружения паутины в вентиляционных трубках, ведущих к топливному баку. По мнению специалистов Mazda, из-за этого в баке может подниматься давление, что, в свою очередь, способно приводить к образованию трещин, утечке топлива и, соответственно, к риску возгорания. При этом компании пока неизвестно ни об одном случае пожара, аварии или травм, вызванных паутиной.

Представитель автогиганта не смог объяснить, что привлекает пауков именно в эту модель автомобилей - Mazda 6 с объемом двигателя 2,5 литра, выпущенные с апреля 2008 по февраль 2010 годов. "Может быть, они любят делать зум-зум?" - предположил он, имея в виду рекламный слоган своей фирмы.

Отзываемые машины в пунктах обслуживания будут проверяться на наличие трещин, очищаться от паутины, если таковая обнаружится, после чего специалисты установят на них прокладку, которая не даст паукам забираться внутрь.