В РФ готовят программу утилизации старых грузовиков и автобусов

С 2012 года Россия может начать избавляться от старых грузовиков и автобусов. Об этом пишет сегодня "Российская газета".

Минпромторг РФ разрабатывает проект программы обновления парка коммерческих автомобилей, который будет представлен в правительство до конца I квартала 2011 года.

По словам замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева, окончательно о параметрах программы обновления парка грузовых автомобилей и автобусов специалисты пока не договорились. В том числе по возрасту техники, подпадающей под госпрограмму. "Обновление грузового парка - это не потребительский, а бизнесовый сектор, следовательно, должны быть другие стимулы и механизмы", - пояснил он.

При этом чиновник подчеркнул, что целевой установки - поднять рынок - сейчас нет. "Он у нас находится на стадии эффективного роста, и поддерживать его искусственными мерами было бы неправильно. Поэтому и госпрограммы по обновлению грузового автотранспорта, в случае если ее примут, будут другие установки".

Напомним, Минпромторг РФ ранее заявляли, что на смену госпрограмме по утилизации старых легковых автомобилей придет программа по утилизации грузового коммерческого автотранспорта. По словам директора департамента автомобильной промышленности ведомства, возможны три варианта финансирования этой программы. Первый аналогичен схеме утилизации легковушек, когда государство компенсирует от 10 до 15% стоимости старой техники. Второй вариант - софинансирование из регионального и федерального бюджета, когда 30 % стоимости, к примеру, финансируется регионом, а 70 - федеральным бюджетом. Такой вариант рассматривается применительно к обновлению автобусного парка. Третий вариант - использование лизинговых схем, когда, вложив, условно говоря, рубль в уставной капитал государственных лизинговых компаний, можно купить техники на два.

По мнению главы аналитического агентства "Автостат" (РФ), госпрограмма утилизации грузовиков экономически выгодна всем. Продажи могут вырасти в 1,5 раза.