МАУ из-за роста цен на топливо повышает топливный сбор

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) заявляет, что в результате беспрецедентного роста цен на топливо она вынуждена повысить ставки топливных сборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МАУ.

Как отмечают в авиакомпании, МАУ увеличит размер топливного сбора ориентировочно на 10 долларов США за сектор (на пассажира), что не повлечет за собой резкого повышения тарифов, но позволит авиакомпании частично компенсировать значительно возросшие расходы на топливо.

Как отмечается в сообщении, стоимость топлива является крупнейшей статьей расходов в авиационной отрасли. До настоящего момента авиакомпания МАУ отслеживала развитие ситуации на рынке и не повышала ставки топливных сборов. «Но, к сожалению, сохранение этих ставок на прежнем уровне уже невозможно. Авиакомпания будет вынуждена повысить размер топливных сборов на большей части рейсов своей маршрутной сети», – отмечают в МАУ. За последние восемь месяцев цены на топливо выросли более чем на 50%.

«Рост цены на топливо на 1% увеличивает расходы авиакомпании на 1 млн. долл. Авиация является одной из наиболее конкурентных отраслей в мире. И, несмотря на увеличение затрат авиакомпаний, цены на авиабилеты продолжают снижаться. На сегодня ситуация такова, что авиакомпании фактически субсидируют перелеты своих пассажиров. При этом на топливную составляющую приходится более 1/3 всех затрат авиакомпании», – отметил президент МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

По данным компании, на сегодня топливные затраты МАУ на одного пассажира на сектор составляют более 80 долларов США. В среднем для полета в обе стороны, стоимость топлива составляет 160 долларов США на пассажира. При этом многие акционные тарифы МАУ не покрывают затраты на топливо.

Как считают в МАУ, наблюдающийся рост цен на топливо вызван не объективными рыночными причинами, а спекуляциями, нацеленными на получение прибыли. При условии сокращения количества посредников и пресечения спекуляций цены на топливо были бы значительно ниже.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю.

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737».