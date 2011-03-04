МАУ открывает воздушное сообщение с Шотландией

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» открывает воздушное сообщение с Шотландией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, начиная с 1 апреля 2011 года, открываются рейсы из Киева в Эдинбург.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» будет выполнять код-шеринговые рейсы совместно со своим новым партнером – авиакомпанией British Midland International (BMI).

Рейсы между Киевом и Эдинбургом будут выполняться ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь»

Флот МАУ состоит из 18 самолетов «Боинг 737».