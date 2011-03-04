ГАИ будет отстранена от проведения техосмотра

Государственная автомобильная инспекция будет отстранена от проведения технического осмотра автомобилей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, переданном агентству УНИАН, об этом на рабочем совещании договорились уполномоченный по вопросам дерегулирования хозяйственной деятельности Михаил БРОДСКИЙ и министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ.

«С министром внутренних дел у нас полное взаимопонимание. Мы договорились, что уже в ближайшее время ГАИ будет отстранено от проведения техосмотра. Дальше этим будут заниматься частные станции диагностики», – заявил М.БРОДСКИЙ.

Сама процедура проверки технического состояния автомобилей будет упрощена, а стоимость ее проведения – существенно уменьшена. Также пластиковые талоны о прохождении техосмотра будут заменены на бумажные и их стоимость снизится на порядок.

Кроме того, сообщил М.БРОДСКИЙ, состав аптечки будет приведен в соответствие с европейскими нормами, и перечень медикаментов в ней будет уменьшен. «Водители сами смогут формировать аптечки, все лекарственные средства будут в свободной продаже. Если закончится срок годности какого-то препарата, водителю достаточно будет заменить его, а не покупать новую аптечку, как сейчас», – отметил М.БРОДСКИЙ.

Еще одно направление дерегулирования касается отмены нотариально заверенных доверенностей на право управления транспортным средством. М.БРОДСКИЙ договорился с А.МОГИЛЕВЫМ отработать соответствующую законодательную базу.