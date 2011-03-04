Начало поставок самолетов Super Jet 100 указывает на усиление конкуренции на рынке – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что скорое проведение первой коммерческой поставки самолета Super Jet 100 компанией ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (Россия) означает появление высоко конкурентной среды на рынке региональных самолетов.

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, текст которого передан агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что в результате, вероятно, произойдет уход с рынка, как минимум, одного производителя в долгосрочной перспективе, хотя еще слишком рано говорить о том, кто это будет.

После начала коммерческих поставок Super Jet 100 в этом месяце на рынке региональных самолетов появится самолет ARJ21 от базирующейся в Китае компании COMAC (в конце 2011 г.) и MRJ от компании Mitsubishi Heavy Industries (в конце 2013 г./начале 2014 г.). Как следствие, в течение следующих двух лет на рынке турбореактивных 60-120-местных самолетов будут конкурировать пять игроков по сравнению с двумя компаниями в настоящее время: Embraer (Бразилия) и Bombardier.

Выход на рынок новых игроков связан с ожиданиями высокого спроса на региональные самолеты в следующие 20 лет. Такие ожидания основаны на прогнозах сильного экономического роста в странах с развивающейся экономикой и регионах, где ближнемагистральным самолетам отдается предпочтение перед более крупными самолетами (с учетом большего количества полетов на небольшие расстояния), а также обусловлены необходимостью замены существующего стареющего парка. Кроме того, ожидается высокий спрос на развитых рынках, где прогнозируется рост парка региональных самолетов в ответ на увеличение пассажироперевозок на небольшие расстояния и потребности авиакомпаний в снижении операционных расходов.

По рыночным прогнозам большинства производителей региональных самолетов, общий спрос в мире составит от 5 500 до 7 000 таких самолетов в следующие 20 лет, и значительная часть такой потребности не относится к замене старого парка. Прогнозируется, что действующий в настоящее время парк в размере около 2 500 региональных самолетов повысится до более 7 000 (с учетом списаний воздушных судов) к 2030 г. согласно некоторым оценкам, что подразумевает совокупные темпы годового роста более 5%. Среди регионов, где вероятен наиболее сильный рост, отмечаются Азия (особенно Китай), Северная Америка, Европа и Латинская Америка.

В то же время Fitch скептически относится к этим ожиданиям и считает, что долгосрочная динамика на рынке региональных самолетов не является достаточно сильной, чтобы поддерживать пять производителей. Агентство считает, что прогнозы по рынку, в особенности в отношении роста парка самолетов, помимо замещения старых, являются завышенными и не отражаются в объеме заказов, принятых за последние три года, которые составляют приблизительно 700, в результате чего соотношение объемов новых и выполненных заказов за указанный период было равно 1,3x. Данный показатель считается слабым для периода, когда произошел запуск ряда заметных проектов, несмотря на спад в авиатранспортной отрасли в 2009 г.

Кроме того, Fitch полагает, что регионы, определенные как потенциальные области высокого роста для рынка региональных самолетов, такие как Азия, вряд ли будут демонстрировать ожидаемый уровень спроса, даже на самолеты местного производства, как показывает относительно слабый портфель невыполненных заказов на самолет ARJ на сегодняшний день. Улучшение позиции по операционным расходам у крупных самолетов с одним проходом между рядами кресел, как недавно запущенный Airbus A320NEO, может перенаправить значительную долю спроса в сторону крупных коммерческих самолетов, в особенности если будет считаться, что высокие цены на топливо становятся долгосрочной характеристикой отрасли.

Fitch также полагает, что спрос на самолеты компаний, которые являются новыми игроками на рынке, вероятно, будет еще более ослаблен такими факторами, как еще непроверенное временем качество их продукции, отсутствие зарекомендовавшей себя на практике глобальной сети обслуживания для авиакомпаний, сложная процедура сертификации в юрисдикциях с тенденцией к самому высокому потенциалу роста и слабые возможности финансирования самолетов, поскольку лизингодатели и банки, вероятно, с неохотой будут осуществлять покупку или предлагать финансирование ввиду непредсказуемой стоимости при перепродаже. В результате, возможности по финансированию будут в высокой степени зависеть от источников, поддерживаемых государством, таких как банки в государственной собственности или экспортно-кредитные агентства.

На основании сочетания этих факторов Fitch считает, что, по крайней мере, один из пяти производителей, ведущих деятельность на рынке региональных самолетов, не достигнет критической рыночной массы, что, вероятно, приведет к уходу с рынка.

По мнению Fitch, наиболее вероятным будет уход из сектора производителей, не имеющих достаточно зарекомендовавшего себя самолета и сети его технической поддержки, продукция которых отстает по техническим параметрам и с недостаточно крупным местным рынком для того, чтобы обуславливать спрос.