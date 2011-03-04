«Укрзализныця» к праздникам назначила 23 дополнительных поезда

Железные дороги Украины, по состоянию на 4 марта 2011 г., назначили к празднику 8 Марта 23 дополнительных поезда.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 9 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 7 - Приднепровская, 2 - Одесская, 3 - Донецкая и по 1 - Львовская и Южная.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

Составом Юго-Западной железной назначены поезда: № 207/208 Киев - Ужгород; № 269/270-219/220 Киев - Ивано-Франковск; № 529/502 Киев - Львов; № 531/226 Киев - Львов; № 282/281-58/57 Киев - Симферополь; № 282/281-58/57 Киев - Симферополь; № 537/538-529/530 Киев - Ужгород - Хмельницкий; № 501/502-545/546 Киев - Ивано-Франковск - Жмеринка; № 539/540-253/254 Хмельницкий - Ивано-Франковск - Киев.

Приднепровская железная дорога назначила поезда: № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк; № 561/562 Симферополь - Киев; № 238/237-294/293 Симферополь - Киев; № 290/289 Запорожье - Днепропетровск - Киев; № 182/181 Симферополь - Киев; № 286/285 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя 3/03, из Киева 4/03; № 583/584-227/228 Симферополь - Киев - Днепропетровск.

ОЖД назначены поезда № 210/209 Николаев - Киев и № 258/257 Одесса - Киев.

Составом Донецкой дороги назначены поезда: № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк (этот поезд формирует и ПЖД, и ДЖД); № 524/523 Луганск - Киев; № 577/578-576/575 Донецк - Киев.

Составом Львовской дороги назначен поезд № 147/148 Киев - Львов - Киев, Южной дороги - № 529/546 Харьков - Симферополь.