Грузопереработка порта «Южный» выросла на 4,8%

Объем грузопереработки порта «Южный» за январь-февраль 2011 года составил 2 млн. 327,7 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба порта.

Согласно сообщению, грузооборот порта за два месяца т.г. составил 3 млн. 544,9 тыс. тонн, что на 9,7% больше, чем предусмотрено планом, и на 18,2% больше прошлогоднего показателя.

Всего с начала года в «Южном» обработано 143 судна и 26 тыс. 769 полувагонов.

Справка УНИАН . МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Грузооборот – совокупный объем грузов, обработанных на собственных причалах порта, включая грузы, переваленные другими операторами на причалах порта.

Грузопереработка – объем грузов, обработанных собственными силами на причалах порта.

В итоговые показатели порта не входят объемы грузов, обработанных на не принадлежащих порту причалах, которые находятся в акватории порта («Трансинвестсервис», МНТ «Пивденный», ООО «Бориваж» и ООО « Трансбункер-Южный»).