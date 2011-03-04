ИМТП снизил грузоперевалку на 24% - до 2,3 млн. тонн

Ильичевский морской порт в январе–феврале т.г. сократил перевалку грузов, по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., на 24%, до 2 млн. 317 тыс. т.

Об этом сообщается на сайте порта.

В частности, общая переработка за февраль составила 1 млн. 095 тыс. т.

Согласно сообщению, наиболее высокие темпы роста за февраль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. достигнуты по следующим грузам: грузы паромной переправы выросли на 105,4%, автотехника выросла на 80%, шрот на 18,2%, сера на 12,0%, газ на 5,6%.

Объемы переработки контейнеров в феврале 2011 г. по сравнению с февралем 2010 г. увеличились на 0,5%, за два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. переработка контейнеров увеличилась на 0,4%. В единицах переработка контейнеров в феврале 2011 г. составила 23,9 тыс. TEU, за 2 месяца - 45,4 тыс. TEU.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) функционирует с 1958 года. Территория предприятия составляет 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.

В 2008 году ИМТП увеличил грузоперевалку на 18%, по сравнению с 2007 годом, – до 18 млн. 904 тыс. тонн.

В 2009 г. ИМТП снизил грузоперевалку на 13,8% - до 16 млн. 287,0 тыс. тонн.