«Укрзализныця» в этом году модернизирует 654 км пути

«Укрзализныця» в текущем году модернизирует 654 км пути, что на 82 км больше, чем в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, в планах «Укрзализныци» на текущий год предусмотрено капитально отремонтировать 776 км пути, выполнить средний ремонт 620 км пути и комплексно оздоровить 728 км пути.

Также в этом году будет установлено 823 комплектов новых стрелочных переводов.

Как напоминают в министерстве, в течение 2010 года было модернизировано 572 км пути, осуществлен капитальный ремонт на 863 км, средний ремонт - на 845 км, комплексно-оздоровительный ремонт - на 918 км пути. Особое внимание железнодорожники уделили стрелочным переводам: в течение прошлого года заменены новыми 1 019 комплектов стрелочных переводов и отремонтирован 351 комплект. Также осуществлен средний ремонт 668 комплектов стрелочных переводов.