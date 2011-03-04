На железнодорожных переездах будут построены транспортные развязки

Министерство инфраструктуры Украины совместно с «Укрзализныцей» разработало концепцию Государственной целевой социальной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах, которая предусматривает значительное уменьшение количества пересечений автомобильных дорог и железнодорожных путей в одном уровне в течение 2011-2015 годов.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, к 2015 году на железнодорожных переездах с наиболее интенсивным движением автомобилей и поездов будут построены транспортные развязки в разных уровнях и объездные пути. При этом малодеятельные переезды будут закрыты.

Кроме того, будет обеспечено повышение технического оснащения и состояния железнодорожных переездов, устройство заградительных устройств.

Общий объем инвестиций для реализации разработанной программы составит приблизительно 9 млрд. грн.

Концепция уже согласована со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и будет вынесена на рассмотрение правительства в ближайшее время.

Одобренная правительством концепция станет основой для разработки Государственной целевой социальной программы повышения безопасности на железнодорожных переездах на участках с интенсивным движением поездов и автотранспортных средств путем ликвидации пересечений автомобильных дорог и железнодорожных путей в одном уровне, рассчитанной на 2011-2015 годы.

Справка УНИАН. На пересечениях железных дорог с автомобильными дорогами функционирует 5661 железнодорожный переезд, из которых 4641 переезд на главных и станционных путях, с автобусным движением - 2553.

На сегодня 1401 переезд эксплуатируется с дежурным, 1369 из них оборудованы системой автоматики. Кроме того, эксплуатируются 3240 переездов без дежурного, из которых 2573 оборудованы автоматикой.

Согласно проведенному анализу, на 237 переездах интенсивность движения автотранспорта составляет более 1500 автомобилей в сутки, интенсивность движения поездов — более 200 в сутки.