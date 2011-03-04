В России будет создан Национальный центр авиастроения – Путин

Москва. В России будет создан Национальный центр авиастроения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сообщил премьер-министр России Владимир ПУТИН, выступая на пленарном заседании Межрегиональной конференции региональных отделений партии «Единая Россия».

«Мы создаём Национальный центр авиастроения. Он разместится в подмосковном Жуковском. Это удобное место, исторически сложившееся для реализации таких планов. В него войдут Лётно-исследовательский институт имени Громова, опытные заводы и КБ Сухого, Ильюшина, Яковлева, Туполева и МИГа. На базе центра мы намерены сформировать мощный, высокотехнологичный исследовательский и производственный кластер – по сути, будет создана инновационная зона по развитию авиапрома нашей страны», - сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что правительство во время кризиса в 2009–2010 годах на поддержку авиапрома направило порядка 200 млрд. руб. (6,7 млрд. долл.).

В.ПУТИН отметил, что в итоге удалось обеспечить реализацию всех проектов, с которыми связано будущее нашей авиации – как гражданской, так и боевой.

В частности, был сертифицирован пассажирский лайнер «Сухой Суперджет-100». В.ПУТИН добавил, что пакет «твёрдых» заказов на этот самолет уже составляет 150 единиц. В текущем году рыбинский «Сатурн» выпустит 30 двигателей для «Суперджета», а в будущем году – порядка уже 70.

«На Воронежском авиазаводе развёртывается серийное производство российско-украинского самолета Ан-148 в пассажирской модификации, а также специальной – для нужд МЧС России. Это будут уникальные летающие госпитали для оказания экстренной медицинской помощи», - напомнил В.ПУТИН.

По его словам, идут работы над перспективными скоростными вертолётами Ми-38 и Ка-62, также продолжаются испытания российского истребителя пятого поколения.