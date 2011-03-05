Дело о злоупотреблениях при строительстве скоростного трамвая в Киеве передано в суд

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ уверен, что лица, причастные к злоупотреблениям на строительстве линии скоростного трамвая в Киеве, понесут серьезные наказания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ПОПОВ сказал в эфире ток-шоу на телеканале «Интер».

«Что касается этого объекта, хочу сказать, что сегодня дело по злоупотреблениям по строительству скоростного трамвая передано в суд. И я просто уверен, что там будут очень серьезные наказания понесены теми, кто делал нарушения. Они имели место (злоупотребления – УНИАН), но не на сто миллионов гривен…», - сказал О.ПОПОВ, отвечая на вопрос одного из участников ток-шоу.

На вопрос, кто именно понесет наказание, О.ПОПОВ ответил, что не хочет сейчас называть фамилии. «Это скажут те, кто должен об этом говорить», - отметил глава КГГА.

О.ПОПОВ также сказал, что городская власть «умышленно пошла на то, чтоб запустить скоростной трамвай осенью», не смотря на то, что еще не все работы на этом объекте были завершены.

«Нам надо было забрать пассажиров. Сегодня там ездит 110 тысяч пассажиров, ежедневно продается 110 тысяч билетов. Поэтому он явно был востребован. Нам нельзя было ждать долго, поэтому мы его запустили. Сейчас морозы пройдут, и мы его заканчиваем полностью» - заверил руководитель горадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 1 марта прокуратурой столицы направлено в Апелляционный суд города Киева для определения подсудности уголовное дело, которое расследовалось органами внутренних дел, по обвинению пяти членов преступной организации в завладении средствами столичного бюджета, выделенными на строительство скоростного трамвая в г. Киеве. (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица генподрядных и субподрядных организаций привлекали ряд предприятий (с признаками фиктивности) и путем искусственного завышения строительных материалов завладели средствами бюджета города Киева на сумму свыше 23 млн. грн.