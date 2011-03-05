В результате падения Ан-148 в Белгородской области погибло шесть человек

Москва.В результате падения самолета Ан-148 в Белгородской области погибло 6 человек, в том числе два летчика из Мьянмы.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС России.

«По предварительным данным погибло 6 человек, в том числе 2 летчика из Мьянмы», - сказала собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня 5 марта, в 10.43 поступил звонок о том, что в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области упал самолет Ан-148.