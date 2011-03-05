До катастрофы разбившийся Ан-148 совершил 31 полет

Москва. Разбившийся самолет Ан-148 до сегодняшнего дня совершил 31 полет.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК»).

«До сегодняшнего дня в рамках летных испытаний Ан-148-100Е №61708 выполнил 31 полет. Замечаний, влияющих на безопасность полетов, выявлено не было», - говорится в сообщении.

Для расследования причин катастрофы 5 марта 2011 г. будет создана комиссия Минпромторга России.

Сообщается, что Ан-148-100Е №61708 предназначался для поставки в Мьянму по контракту, подписанному в 2010 году между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и Правительством Республики Союз Мьянма. Исполнителем контракта являлось ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). В феврале 2011 года самолет завершил в ОАО «ВАСО» летные испытания. На момент катастрофы самолет находился на балансе завода-изготовителя.

По информации ОАК, на борту воздушного судна в момент катастрофы находился экипаж в составе шести человек: командир экипажа – летчик испытатель первого класса, заслуженный летчик-испытатель РФ Юрий Зубрицкий, члены экипажа – штурман-испытатель первого класса, заслуженный штурман РФ Владимир Ясько, бортовой инженер-испытатель Александр Королев, ведущий инженер по летным испытаниям Анатолий Самошкин и пилоты Республики Союз Мьянма Хтен Лин Аунг и Зау Хтун Аунг.

Отмечается, что пилоты Мьянмы проходили обучение в соответствии с утвержденной 15.02.2011г. программой подготовки летного состава на воздушном судне Ан-148-100Е, которая была начата по завершении программы заводских испытаний.

«Все находившиеся на борту члены экипажа погибли. Руководство ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и сотрудники Корпорации выражают глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших летчиков», отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня 5 марта, в 10.43 стало известно о том, что в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области упал самолет Ан-148, который проходил летные испытания.

В результате падения самолета Ан-148 в Белгородской области погибло 6 человек, в том числе два летчика из Мьянмы.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный реактивный пассажирский самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2000-4400 км. Самолет оснащен двигателем Д-436-148 разработки ГП "Ивченко-Прогресс", выпускается на "Мотор Сич". Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" оценивает портфель заказов на самолеты Ан-148/158/168 до 2025 года в 130 машин.

Каталожная стоимость Ан-148 в разных модификациях составляет 22-25 млн. долл.