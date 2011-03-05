Катастрофа Ан-148 не должна отразиться на будущем проекте – российский эксперт

Москва. Сегодняшняя катастрофа Ан-148 не должна отразиться на будущем проекте.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Москве сказал заслуженный лётчик-испытатель, Герой России, заместитель генерального директора - начальник лётно-испытательного центра ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации» Рубен ЕСАЯН.

«Я думаю, что вокруг все разумные люди, и у проекта не должно быть много неприятностей. Самолет прошел испытания и сертификацию», - сказал Р.ЕСАЯН.

По его словам, сейчас говорить о причинах катастрофы рано из-за отсутствия информации. Расследования обычно длится от трех месяцев до полугода, добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня 5 марта, в 10.43 стало известно о том, что в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области упал самолет Ан-148, который проходил летные испытания.

В результате падения самолета Ан-148 в Белгородской области погибло 6 человек, в том числе два летчика из Мьянмы.