В воскресенье ожидается небольшой мокрый снег

В воскресенье, 6 марта, в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег (в западных, а ночью и в восточных областях местами умеренные осадки), на юге - днем небольшой дождь; и только ночью в южной части, а днем и в Крыму без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза (на севере Левобережья до 9°); днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях и в Закарпатье 1-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.

В Киеве и столичной области облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.