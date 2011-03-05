ОАК намерена продолжать реализацию проекта по строительству самолетов Ан-148

Москва. ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») намерено продолжать реализацию проекта по строительству самолетов Ан-148.

Об этом УНИАН сообщил источник в «ОАК».

«Сегодня говорить о каких-то имениях в программе строительства самолетов Ан-148 преждевременно. Катастрофы, к сожалению, бывают, но они не должны влиять на наши дальнейшие планы», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня 5 марта, в 10.43 поступило сообщение о том, что в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области России упал самолет Ан-148, который проходил летные испытания.

В результате падения самолета Ан-148 в Белгородской области погибло 6 человек, в том числе два летчика из Мьянмы.

Разбившийся Ан-148-100Е №61708 предназначался для поставки в Мьянму по контракту, подписанному в 2010 году между ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и Правительством Республики Союз Мьянма. Исполнителем контракта являлось ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). В феврале 2011 года самолет завершил в ОАО «ВАСО» летные испытания. На момент катастрофы самолет находился на балансе завода-изготовителя.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный реактивный пассажирский самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на расстояние 2000-4400 км. Самолет оснащен двигателем Д-436-148 разработки ГП "Ивченко-Прогресс", выпускается на "Мотор Сич". Лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" оценивает портфель заказов на самолеты Ан-148/158/168 до 2025 года в 130 машин.

Каталожная стоимость Ан-148 в разных модификациях составляет 22-25 млн. долл.