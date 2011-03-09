Киев определится с 5-м трамвайным маршрутом, исходя из нового Генплана

Решение относительно дальнейшей работы 5-го трамвайного маршрута в Киеве будет принято с учетом нового Генерального плана развития столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в эфире политического ток-шоу на телеканале «Интер» глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

«У нас сегодня там будет несколько очень крупных строительных проектов реализовано, связанных с развязками. И его движение (трамвая – УНИАН) в этот период времени не возможно, технологически невозможно. Мы построим, и потом будем смотреть. К этому времени у нас будет Генеральный план, и мы посмотрим перспективы этой линии», - пояснил О.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в связи с началом строительства транспортной развязки возле станции метро «Днепр» с 23 февраля было закрыто движение трамваев по маршруту № 5 «Контрактовая площадь - бульвар Дружбы Народов».