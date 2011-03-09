Сотрудничество по проекту Ан-148 между Украиной и РФ будет продолжено – «Рособорнэкспорт»

Москва. Сотрудничество по проекту Ан-148 между Украиной и РФ будет продолжаться, несмотря на катастрофу самолета этой модели в Белгородской области 5 марта.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорта» Анатолий ИСАЙКИН, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Сам самолет востребован. Многие страны интересуются именно этой моделью (Ан-148). В любом случае, после заключения официальной комиссией результатов расследования это сотрудничество продолжиться», - сказал А.ИСАЙКИН.

По его словам, необходимо дождаться окончательных результатов расследования катастрофы.

Как сообщалось, 5 марта утром в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир МАРКИН заявил, что, согласно основной версии, самолет Ан-148 потерпел крушение из-за поломки оборудования, определяющего скорость движения самолета, вместе с тем, пока не исключены версии ошибки пилота, а также использования некачественного топлива.

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.