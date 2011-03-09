В Киеве в этом году планируется провести капитальный ремонт ул. Красноармейская

Власть Киева планирует в 2011 году осуществить разработку проектно-сметной документации и выполнить работы по капитальному ремонту улицы Красноармейской на участке от площади Лыбидской до площади Льва Толстого.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА от 28 февраля, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Как отмечается в документе, решение принято в соответствии с утвержденным перечнем объектов ремонта 1,5-километровой зоны вокруг НСК “Олимпийский” (в рамках подготовки к Евро-2012) и с целью приведения улицы Красноармейской в соответствие с государственным стандартом Украины.

Заказчиком выполнения работ по разработке документации и проведения работ определен “Киевавтодор”.

Финансирование работ будет осуществлено в пределах бюджетных назначений на капитальный ремонт объектов улично-путевой сети на 2011 год.