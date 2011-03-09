Одной из версий катастрофы Ан-148 является отказ скоростемерного оборудования

Москва. Одной из рабочих версий авиакатастрофы Ан-148 в Белгородской области РФ является отказ техники, а именно скоростемерного оборудования самолета.

Об этом УНИАН сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По этой версти, пилоты, введенные в заблуждение относительно действительной скорости самолета, для достижении нужной им скорости дали нагрузку, превышающую предельно допустимую, в результате чего произошло разрушение воздушного судна в воздухе.

Кроме того, отмечается, что одновременно продолжают проверяться и другие версии: ошибка пилота и использование некачественного топлива.

«Окончательная причина катастрофы будет названа после расшифровки данных всех бортовых самописцев и проведения необходимых экспертиз», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 марта утром в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.