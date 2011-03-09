Количество пользователей украинского интернета уменьшилось на 6,3%

Размер украинской аудитории пользователей интернета (уникальные браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита)

за текущий месяц + браузеры, которые просматривали страницы в этом и в

прошлом месяце) в феврале 2011 года сократился на 6,3% по сравнению с январем 2011 года и составил 19,7 млн. человек.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского интернета» за февраль 2011 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, существенных изменений в географическом распределении пользователей в феврале не наблюдалось. Как и прежде, лидирует Киевский регион. Его доля составила 56,26% от общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие

крупные регионы, как Харьков (7,27%), Донецк (6,20%), Одесса (5,64%), Львов (5,39%), Днепропетровск (4,69%), Крым (2,44%), Луганск (1,72%). Их суммарная доля составляет 32,27%. В то же время у Ровенского, Житомирского и Ивано-Франковского регионов наименьшая активность, всего по 0,27%, 0,29% и 0,18% от общеукраинской аудитории соответственно. На остальные регионы пришлось 10,73%.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернета в Глобальной сети в феврале 2011 года, составило более 4,16 млрд. минут, что на 9,31% меньше, чем в предыдущем месяце.