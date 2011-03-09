В Каневском районе Черкасской области построят вертолетную площадку
13:41, 09 марта 2011Транспорт/Связь
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В селе Пекари Каневского района Черкасской области в рамках подготовки к Евро-2012 начато строительство вертолетной площадки с пассажирским терминалом на 50 пассажиров в час и подъездной дорогой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Стоимость строительства объекта составляет 96 млн. грн. и на сегодняшний день уже выделено 45 млн. грн.
Завершить строительные работы планируется в конце мая 2011 года.
В результате гости Евро-2012 смогут посетить Шевченковские места, экономя время на дорогу.
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