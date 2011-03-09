Вице-президентом по техническим вопросам компании ВОЛЯ назначен Андреас БАМБЕРГ, который также вошел в состав правления компании ВОЛЯ. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR Алина СИГДА.

По данным А.СИГДЫ, на этой должности А.БАМБЕРГ будет отвечать за техническую стратегию, проектирование и строительство сетевой инфраструктуры ВОЛИ для обеспечения высокого качества предоставляемых компанией услуг.

Как отметил CEO и первый вице-президент компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ, А.БАМБЕРГУ в масштабах компании поручена стратегия развития имеющихся и новых продуктов и сервисов для того, чтобы техническая стратегия развития компании максимально соответствовала ее бизнес-стратегии. Он выразил уверенность, что уникальный опыт работы А.БАМБЕРГА в крупнейших телекоммуникационных компаниях Европы «еще больше усилит эффективность менеджмента компании ВОЛЯ».

До прихода в компанию ВОЛЯ А.БАМБЕРГ работал в компании UPC–Cablecom, крупнейшем телекоммуникационном провайдере Швейцарии, где занимал должность директора по техническому развитию сети. Ранее А.БАМБЕРГ занимал различные управляющие позиции в телекоммуникационных компаниях Deutsche Bahn Vodafone Germany (ранее Mannesmann Arcor) и Firstmark-LambdaNet.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером и предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.