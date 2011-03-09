«АэроСвит»: эксплуатация Ан-148 не давала поводов сомневаться в надежности этих самолетов

Эксплуатация Ан-148 при выполнении коммерческих рейсов не давала никаких оснований для того, чтобы усомниться в надежности систем самолетов, при осуществлении коммерческих полетов.

Об этом сказал в комментарии УНИАН помощник директора авиакомпании «АэроСвит» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ.

«У нас есть опыт почти 2-летней эксплуатации одного воздушного судна Ан-148 и около года эксплуатации второго воздушного судна. Ни разу мы не отмечали каких-либо серьезных отклонений в работе систем самолетов, благодаря постоянному техническому и конструкторскому сопровождению эксплуатации воздушных судов со стороны ГП «Антонов», - сказал он.

Тем не менее, по словам С.КУЦЕГО, авиакомпания постоянно контактирует с представителями ГП «Антонов», «и в случае необходимости, мы проведем дополнительные проверки надежности систем самолетов, их соответствия нормативным эксплуатационным характеристикам».

Он отметил, что если речь идет о приостановке эксплуатации воздушных судов любого типа, то это происходит согласно директивам авиационных властей, направленным эксплуатантам и производителям воздушных судов. «Директива может быть издана, по всей видимости, только по результатам расследования причин катастрофы, с учетом того, что условия испытательного полета, при котором произошла катастрофа, существенно отличаются от режимов использования воздушных судов при коммерческой эксплуатации», - сказал С.КУЦЫЙ.

Как сообщалось, 5 марта утром в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир МАРКИН заявил, что, согласно основной версии, самолет Ан-148 потерпел крушение из-за поломки оборудования, определяющего скорость движения самолета, вместе с тем пока не исключены версии ошибки пилота, а также использования некачественного топлива.

Напомним, сейчас в Украине два самолета Ан-148 эксплуатирует «АэроСвит». ГП «Лизингтехтранс», которое относится к сфере управления Мининфраструктуры, а также украинские авиакомпании «АэроСвит», «Днеправиа», «Донбассаэро» и ГП «Антонов» подписали соглашение об обеспечении обновления авиапарка этих авиакомпаний самолетами Ан-148 на условиях лизинга. До конца 2011 года украинские авиаперевозчики намерены увеличить количество эксплуатируемых Ан-148 до семи самолетов.

Справка УНИАН. Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета являлся АНТК им. Антонова. В России серийное производство модификации Ан-148-100 осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.