«Укрзализныця» готовит две площадки для частных инвестиций – Костюк

«Укрзализныця» готовит две площадки для частных инвестиций. Об этом сообщил генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Михаил КОСТЮК в интервью деловому еженедельнику «Бизнес» №10 (945) от 7 марта т.г.

«Мы готовим по поручению Колесникова (вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ – УНИАН) две площадки для частных инвестиций. Первая – «Украинский вагон», вторая – подготовка инфраструктуры к скоростному движению с тем, чтобы в дальнейшем приглашать к нему инвестора с собственным подвижным составом», – сказал М.КОСТЮК.

По его словам, предусмотрены определенные преференции для предприятий, готовых инвестировать свои средства в новые вагоны.

«Нам интересно, чтобы предприятия частной формы собственности, владеющие собственными вагонами, пополняли свои парки. Это абсолютно здоровая практика, которая позволила бы «Укрзализныце», не вкладывая средств, увеличить объемы перевозок», – отметил он.

Также на преференции могут рассчитывать предприятия, входящие в структуру ведомства: «Укрспецвагон», «Укррефтранс», Дарницкий вагоноремонтный завод.

По словам М.КОСТЮКА, в рамках программы «Украинский вагон» за 2,5 года планируется выпустить и закупить 25 тысяч вагонов, 15-16 тысяч из которых будут изготовлены предприятиями, входящими в структуру «Укрзализныци».

Что касается дефицита вагонного парка, то гендиректор ведомства отметил: «Дефицита вагонного парка нет, есть дефицит дешевых услуг по перевозке грузов украинскими вагонами. Эксперты, которые озвучивают дефицит в 10-15 тысяч вагонов, на самом деле говорят о необеспечении перевозок отдельных видов грузов. Мы чувствуем дискомфорт от этого необеспечения, хотя эти перевозки исключительно убыточны. Уровень рентабельности на перевозках этих грузов отрицательный, но даже при этом мы хотим их обеспечить, потому что отправитель этих грузов – наш потенциальный клиент, и за него необходимо бороться», – сказал он.