«Укрзализныця» готовится к презентации программы реформирования отрасли

«Укрзализныця» готовится к презентации программы реформирования железнодорожной отрасли.

Об этом сказал генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта (Укрзализныця) Михаил КОСТЮК в интервью деловому еженедельнику «Бизнес» №10 (945) от 7 марта.

«За основу программы взяты задания Президента относительно сохранения в госуправлении инфраструктуры, безопасности движения, тягового состава и создания условий для рыночного развития сектора перевозок, ремонта, связи и т.п.», - сказал он.

М.КОСТЮК также сообщил, что первый этап реформы будет проходить в 2011-2012 гг.

В рамках этого этапа будет создан мощный государственный холдинг. «В государственной собственности будут сохранены инфраструктура, тяга, энергетика и безопасность. Предприятия, занимающиеся другими видами деятельности, будут либо акционированы, либо реформированы таким образом, чтобы возникли условия для привлечения в них частных инвестиций», - отметил он.

Что касается дальнейших этапов и сроков реформирования, М.КОСТЮК сказал, что никто пока не знает, какой формат управления железнодорожным транспортом оптимален. «Попробуем использовать опыт и учесть все проблемы, с которыми довелось столкнуться железнодорожным администрациям Европы и наших соседей. “УЗ” уже находится в процессе реформирования. Задача его — разграничить функции госуправления и хозяйственной деятельности. Сейчас “УЗ” работает сугубо как субъект хозяйствования, а госуправлением занимается Минифраструктуры», - сказал гендиректор ведомства.

По его словам, ликвидность госадминистрации привлекательна, кредитный портфель здоров. «Другие железные дороги начинали реформирование в состоянии банкротства, задолжав государству колоссальные деньги.», - сказал он.

По данным М.КОСТЮКА, полный кредитный портфель ж/д администрации в настоящее время составляет 10 млрд. грн. при объеме поступлений в отрасль в размере 50 млрд. грн. «Поэтому мы считаем, что не отягощены займами и можем спокойно вести диалог о привлечении новых», - сказал он.