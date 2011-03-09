GM отзывает Buick Lacrosse и Cadillac SRX из-за дефекта ПО

Компания General Motors Co отзывает автомобили Buick Lacrosse и Cadillac SRX из-за проблем с программным обеспечением, которые могут вызвать отключение контроля обогрева, системы вентиляции и кондиционера.

Как сообщает Рейтер, автопроизводитель сообщил, что отзыву подлежат 10 тыс. 179 машин 2011 года, на которых система размораживания стекол препятствует очистке лобового стекла. Как объяснила GM в обращении к Национальному управлению по безопасности движения автотранспорта США (NHTSA), в результате автомобили не перестали соответствовать федеральным стандартам размораживания и предотвращения запотевания лобовых стекол.