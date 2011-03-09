Toyota ставит на развивающиеся рынки и разрабатывает 10 новых гибридов

Toyota Motor Corp планирует усилить свое присутствие на развивающихся рынках и запустить в производство около 10 новых моделей гибридных автомобилей в рамках долгосрочной стратегии увеличения прибыли к 2015 году почти в два раза. Об этом сказал президент компании Акио Тойода в среду, сообщает Рейтер.

Японский гигант остается крупнейшим мировым производителем автомобилей, однако испытывает потребность в восстановлении позиций после отзыва почти 20 млн. машин своих марок за 2009-2010 годы.

"С этого момента мы стремимся построить сильную базу для создания прибыли... Чтобы даже в сложных условиях, когда доллар стоит около 85 иен, и при продажах в 7,5 миллиона единиц, наша операционная маржа составляла 5% , а операционная прибыль - около 1 трлн. иен", - сказал Тойода.

Сейчас маржа прибыли Toyota ниже, чем у Nissan или Honda. В прошлом году конкуренты японской компании, такие как General Motors Co, сократили свое отставание от нее по числу проданных машин, а Volkswagen разработал долгосрочный план по выходу на первое место по продажам.

По словам Тойоды, внука основателя компании, рост бизнеса будет базироваться на активизации деятельности компании на развивающихся рынках и производстве машин со значительно сниженным выбросом углекислого газа. Он рассчитывает, что продажи на развивающихся рынках составят половину продаж Toyota к 2015 году.

Фирма также планирует сохранять доминирующее положение на рынке автомобилей с гибридными двигателями, запустив в производство еще 10 моделей, кроме уже имеющихся 14. Президент компании считает, что ее мировые продажи с учетом миниавтомобилей и грузовиков вырастут до 10 млн. в 2015 году с 8,4 млн. в 2010 году.