АМКУ оштрафовал Конотопскую дирекцию железнодорожных перевозок

Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало Юго-Западную железную дорогу в лице Конотопской дирекции железнодорожных перевозок на 34 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в теротделении АМКУ, предприятие взимало двойную плату за подачу и взвешивание вагонов на вагонных весах.

Такие действия привели к ущемлению интересов грузовладельцев. Нарушение прекращено.