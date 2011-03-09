АМКУ оштрафовал Конотопскую дирекцию железнодорожных перевозок
17:22, 09 марта 2011Транспорт/Связь
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Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало Юго-Западную железную дорогу в лице Конотопской дирекции железнодорожных перевозок на 34 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.
Как сообщили УНИАН в теротделении АМКУ, предприятие взимало двойную плату за подачу и взвешивание вагонов на вагонных весах.
Такие действия привели к ущемлению интересов грузовладельцев. Нарушение прекращено.
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