В Луганской области сошли с путей 13 вагонов грузового поезда
08:58, 10 марта 2011Транспорт/Связь
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Вчера в 8.15 в районе железнодорожной станции Фащевка Перевальского района Луганской области сошли с путей 13 вагонов грузового поезда, из них 7 пустых вагонов перевернулись.
Как сообщает пресс-служба МЧС, повреждено около 10 м железнодорожного полотна. Жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 7.00 сегодняшнего дня вагоны поставлены на рельсы, проводятся работы по ремонту железнодорожного полотна. Задержки движения железнодорожного транспорта нет. Причины аварии устанавливаются.
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