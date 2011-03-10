В Германии проходит очередная забастовка машинистов

Забастовка машинистов поездов в Германии затронула все крупные города страны, в том числе Берлин и Франкфурт-на-Майне, миллионы людей опоздали или вовсе не попали на работу, передает РИА Новости со ссылкой на местные телеканалы.

Бастуют машинисты товарных и пассажирских поездов, забастовка машинистов пассажирских поездов продлится до 10.00 (12.00 мск), в первую очередь, пострадали жители небольших городов, которые ездят в более крупные на работу. В Берлине и Мюнхене не работает и городская электричка S-Bahn. Машинисты пассажирских поездов прекратили работу в 4.00 (6.00 мск) четверга. Забастовка, таким образом, пришлась на утренний час пик. В акциях по всей Германии принимают участие сотрудники крупнейшей железнодорожной компании страны Deutsche Bahn, а также других компаний - Abellio, Arriva Deutschland, BeNEX, Keolis Deutschland, Veolia Verkehr, Hessische Landesbahn.

Машинисты требуют заключения тарифных договоров между Deutsche Bahn и частными конкурирующими фирмами примерно для 26 тысяч сотрудников, занятых в отрасли. Профсоюз требует от Deutsche Bahn и прибавки к зарплате в размере 5%. Концерн, в свою очередь, соглсен прибавить только 1,9%. Переговоры работодателя и профсоюза идут уже несколько месяцев, за это время состоялось уже несколько забастовок машинистов.