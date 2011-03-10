Для организации одностороннего движения на Подоле нужно 15 млн. грн.

Для организации одностороннего движения на улицах Подольского района Киева необходимо 14 млн. 654,7 тыс. грн.

Такая сумма указана в распоряжении КГГА от 2 марта “Об утверждении рабочего проекта организации одностороннего движения на улицах Подольского района”, текст которого обнародован на официальном портале столичной власти.

Согласно документу, для организации одностороннего движения необходимо установить 1 тыс. 353 дорожных знака, построить 9 светофорных объектов, осуществить частичную перекладку трамвайных путей, а также переложить инженерные сети и асфальтобетонное покрытие (518 кв. м).

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об организации одностороннего движения транспорта на 12 улицах Подольского района. Согласно решению, одностороннее движение решено организовать на улицах: Ильинская, Григория Сковороды, Спасская, Хоревая, Волошская, Почайнинская, Ярославская, Щекавицкая, Введенская, Оболонская, Юрковская и Еленовская.

Заказчиком по разработке проектно-сметной документации и выполнению необходимых работ определено коммунальное предприятие „Киевдорсервис".

27 октября 2007 года было открыто одностороннее движение на улицах Жилянской и Саксаганского. Общая стоимость работ по реконструкции обеих улиц для организации одностороннего движения составляла 49,5 млн. грн.

По данным КГГА, с 2007 года в столице в одностороннем режиме заработали около 40 улиц.