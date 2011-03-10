«Богдан» в феврале увеличил производство легковых авто на 74%

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов украинского рынка автотранспортных средств, в феврале произвела 1918 легковых автомобилей, что на 73,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, этот показатель не учитывает производство легких коммерческих автомобилей «Богдан-2310» пикап.

При этом он добавил, что в феврале выпущено также 109 ед. коммерческой техники – в 2,3 раза больше, чем в феврале 2010 года, в том числе 30 пикапов «Богдан-2310» и 79 грузовиков Hyundai HD (в феврале 2010 – только 48 пикапов).

С.КРАСУЛЯ напомнил, что в январе текущего года корпорация не производила автомобили: в январе ее заводы работали в режиме плановой технической приостановки в связи с подготовкой технологической линии к годовому производству.

Он также сообщил, что в феврале корпорация выпустила 2 автобуса.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году корпорация «Богдан» планирует реализовать около 45 тыс. новых легковых автомобилей, что превысит показатель 2010 года на 47,8% (в 2009 году продано 30,374 тыс. автомобилей) и произвести не менее 30,5 тыс. автомобилей.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод по выпуску легковых автомобилей мощностью 120 тыс. авто в год, инвестировав в этот проект более 330 млн. долл.

В настоящее время корпорация выпускает легковые авто Lada и Hyundai, а также легковые авто под собственным брендом с использованием комплектующих ОАО «АвтоВАЗ» (Тольятти, РФ) и других мировых производителей.

Под брендом Bogdan по лицензии «АвтоВАЗа» выпускаются автомобили Bogdan 2110, Bogdan 2111, которые также, как и Bogdan 2310 pick-up, экспортируются в несколько стран СНГ, в том числе в Россию.