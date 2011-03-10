С начала года на железнодорожных переездах произошло 11 случаев ДТП

За два месяца 2011 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 11 транспортных происшествий без пострадавших, в частности 9 - на переездах и 2 - на путях вне переездов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», при этом по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось на 13 случаев (с 24 до 11).

Все ДТП на железнодорожных переездах произошли из-за выезда автотранспорта на колею, несмотря на запрещающие сигналы звуковой и световой сигнализации. Ни в одном из случаев вины железнодорожников в ДТП не было.

«Укрзализныця» обращает внимание водителей автотранспорта, их пассажиров и всех, кто находится вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, на то, что, несмотря на все меры со стороны железной дороги, основным залогом безопасности на путях и переездах является именно внимательность и дисциплинированность водителей и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения.