Anywayanyday.com рассчитывает увеличить в разы он-лайн продажи авиабилетов

Компания Anywayanyday.com ввела услугу оплаты авиабилетов гривнями и в этом году рассчитывает в разы увеличить он-лайн продажи для украинских потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам председатель совета директоров группы компаний аnywayanyday.com Кирилл ПОДОЛЬСКИЙ.

По его словам, на сегодня продажи украинским потребителям составляют 4% от общего объема продаж билетов. «Это очень мало. Мы хотим продавать в Украине количество билетов пропорционально продажам в России», - сказал он, отметив, что на сегодня 90% продаж компании обеспечивают российские потребители, еще 6% - в мире. По данным К.ПОДОЛЬСКОГО, несмотря на это, в 2010 г. количество посетителей аnywayanyday.com из Украины в 2010 г. выросло в 38 раз. В планах компании - стать ведущим оператором украинского рынка он-лайн авиапродаж.

Как отметил К.ПОДОЛЬСКИЙ, компания ведет также переговоры с украинскими отелями, чтобы подключать их к своим системам бронирования.

Всего в 2010 г. продажи аnywayanyday.com составили более 65 млн. долл. По итогам 2011 г. ожидается их увеличение в 2-2,5 раза.

Справка УНИАН. Аnywayanyday.com — один из ведущих опраторов он-лайн продажи авиабилетов и бронирования гостиниц. Ресурс использует данные более 800 авиакомпаний, 50 лоу-кост-авиакомпаний, 100 тыс. отелей мира.

Использует для работы несколько глобальных дистрибутивных систем бронирования, в частности Galileo, Amadeus.