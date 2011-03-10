Сотрудничеству Украины и РФ в авиации ничего не угрожает – вице-спикер Госдумы РФ

Сотрудничеству Украины и Российской Федерации в авиационной сфере ничего не угрожает.

Об этом сегодня журналистам в Москве сказал вице-спикер Госдумы РФ Александр БАБАКОВ (фракция «Справедливая Россия»), отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Я считаю, что сотрудничество Украины и России в авиационной сфере – это вопрос стратегический. Крушение самолета, несмотря на весь трагизм этой ситуации, не может оказать существенное влияния на стратегическое движение вперед», - сказал А.БАБАКОВ.

По его мнению, смена руководства «Объединенной авиастроительной корпорации» также не отразится на отношениях двух стран в этой области.

Напомним, что на заседании Совета директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) 25 февраля было принято решение об избрании Михаила ПОГОСЯНА президентом ОАК.

«Я уверен, что сотрудничество будет только углубляться, ведь мы уже говорим о совместных самолетах. Отказываться от этого – абсурдно для обеих сторон», - сказал он.

А.БАБАКОВ отметил, что улучшению взаимодействия в авиационной сфере будет способствовать прагматизм обеих сторон.

Как сообщал УНИАН, 5 марта утром в селе Гарбузово Алексеевского района Белгородской области РФ упал самолет Ан-148, проходивший летные испытания. В результате падения самолета погибли 6 человек – четверо россиян и два летчика из Мьянмы. При этом за штурвалом находился пилот из Мьянмы.