ВОЛЯ предлагает при подключении к «Профи» дополнительный сервер

Дата-центр ВОЛЯ начал новый этап акции «Два сервера по цене одного», согласно которой при подключении к тарифному плану «Профи» абонент дополнительно получает в пользование физический сервер с конфигурацией VIA C7 1,5 ГГц 1 ГБ 250 ГБ.

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Она отметила, что стандартный тарифный план «Профи» (за 899 грн./мес.) включает: предоставление сервера Intel Pentium G6950 2 ГБ/ 2x500 ГБ; неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик на скорости 100 Мбит/с; два Ethernet-подключения по 100 Мбит/с; 250 ГБ входящего зарубежного трафика; 250 ГБ на сервере резервного хранения данных.

Предложение «Два сервера по цене одного» действует до исчерпания партии акционных серверов. Все новые абоненты дата-центра ВОЛЯ имеют возможность протестировать услуги хостинга серверов на протяжении семи дней и принять решение об использовании услуги в будущем по истечении тестового периода.

Как сообщил руководитель дата-центра ВОЛЯ Андрей КИЛЬКОЛЫХ, опыт проведения акции показал, что современный ИТ-менеджмент нуждается в отказоустойчивых решениях, построенных путем распределения и дублирования своих бизнес-процессов на более чем одном сервере. Требования к работе таких сервисов, как электронная почта, CRM, Бухгалтерия, WEB-сайт, за последний год существенно возросли.

«Данная акция позволит нашим абонентам обеспечить автономную и резервируемую работу», - сказал он.

А.КИЛЬКОЛЫХ также отметил, что география абонентов дата-центра ВОЛЯ существенно расширилась за последний год. Возросло число коммерческих интернет-проектов из различных регионов Украины, которые выбирают услуги дата-центра ВОЛЯ как оптимальные. Кроме того, достаточно высокий процент абонентов дата-центра ВОЛЯ – это абоненты из стран СНГ и ближнего зарубежья.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет.

Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.