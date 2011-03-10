Новым финдиректором «Киевстара» станет Моэ вместо Симмонса

1 апреля завершается пятилетнее сотрудничество Эндрю СИММОНСА с компанией «Киевстар» на должности финансового директора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевстар».

Э.СИММОНС возглавит финансовое направление в управляющей группе компаний «Рольф» в России, одного из лидеров российского автомобильного рынка.

На должность вице-президента/финансового директора «Киевстар» будет назначен Тронд МОЭ. Он приступит к исполнению своих обязанностей 4 апреля 2011 года.

Т.МОЭ уже имеет опыт работы в «Киевстаре». В период 2000-2006 гг. он занимал должность вице-президента/финансового директора компании. Он хорошо знает телекоммуникационный рынок Украины и особенности работы компании.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет около 25 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тысяч номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.