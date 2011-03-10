Объем обработки транзитных грузов в портах вырос на 10,2%

По оперативным данным, в восемнадцати морских торговых портах Украины в течение февраля 2011 года обработано 2,98 млн. тонн транзитных грузов, что на 10,2% больше, чем в феврале прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

При этом, согласно сообщению, общий объем переработки грузов снизился и в феврале составил 7,9 млн. тонн, в январе - 9,3 млн. тонн грузов. По оценкам специалистов отрасли, общий показатель объемов переработки снизился из-за сложных погодных условий и введения ледовых кампаний в ряде портов. Кроме того, уменьшение произошло и в связи с ограничением экспорта зерновых из стран СНГ.

«Вместе с тем мы уверены, что динамичные отношения с грузовладельцами позволят сохранить положительную динамику и добиться положительного результата в марте», - сказал глава «Укрморречфлота» Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

Как отмечают в ведомстве, ледовые кампании в Ильичевском и Одесском портах уже отменены, что позволит улучшить показатели работы предприятий.

По итогам февраля 2011 г. среди лидеров по росту объемов переработки грузов:

Бердянский порт - обработано на 122% больше грузов, чем в феврале 2010 года; Феодосийский порт - рост на 44,9%; Ренийский порт - рост на 18,5%. Среди лидеров по обработке транзитных грузов: порт «Октябрьск» - обработано на 125% больше грузов, чем в феврале 2010 года; Бердянский порт - рост на 85,3% ; Феодосийский порт - рост на 56,9%.

Основными грузами, которые перерабатываются в украинских морских портах, являются руда, зерно, металлы, уголь, нефть и нефтепродукты.